Ogni anno, milioni di contribuenti presentano la dichiarazione dei redditi ignorando agevolazioni fiscali poco conosciute

Circa 60 bonus nel modello 730 sono utilizzati da meno dell’1%. Tra le agevolazioni, troviamo detrazioni per mutui, spese sanitarie e assistenza personale. È fondamentale informarsi e pianificare per ottimizzare i vantaggi fiscali.

Secondo dati recenti, un numero sorprendente di bonus presenti nel modello 730 viene utilizzato da meno dell’1% dei contribuenti. Questo indica una grande opportunità sprecata, spesso a causa di una scarsa informazione o della complessità normativa che rende difficile l’accesso a questi vantaggi. In questo articolo, esploreremo tre detrazioni poco conosciute che possono portare a un significativo risparmio sull’Irpef.

Le detrazioni sconosciute

Il settore immobiliare offre un ampio ventaglio di opportunità di risparmio fiscale, molte delle quali restano sconosciute ai più. Una delle detrazioni più vantaggiose riguarda gli interessi passivi pagati su un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa. Questa detrazione è soggetta a requisiti specifici, come la necessità che l’immobile sia adibito a residenza principale e che il mutuo sia stato stipulato in date precise.

In aggiunta, le spese sostenute per l’intermediazione immobiliare, come quelle pagate alle agenzie per l’acquisto della prima casa, sono anch’esse detraibili, purché siano debitamente documentate. Questo significa che se hai recentemente acquistato un’abitazione e hai pagato una commissione, puoi recuperare parte di quella spesa nella tua dichiarazione dei redditi.

Un altro aspetto che viene spesso sottovalutato è quello delle agevolazioni per la locazione. Gli studenti universitari fuori sede possono beneficiare di una detrazione annuale che può arrivare fino a 500 euro. Allo stesso modo, i giovani tra i 20 e i 30 anni che affittano un’abitazione adibita a residenza principale possono ottenere uno sconto fiscale significativo.

Un’altra area in cui si possono ottenere risparmi significativi è quella delle spese sanitarie. Non solo le prestazioni sanitarie specialistiche, ma anche l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, mezzi per la deambulazione e adattamenti edilizi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere detraibili. Anche i costi per l’assistenza personale sono inclusi tra gli oneri detraibili, permettendo di alleggerire il carico fiscale legato a spese inevitabili e spesso elevate.

Un aspetto poco noto è la possibilità di rateizzare le spese sanitarie più ingenti. Se le spese superano una certa soglia, il contribuente ha la facoltà di suddividere la detrazione in quattro rate annuali. Oltre alle spese per l’abitazione e la salute, esistono numerose altre detrazioni che il contribuente medio tende a ignorare. Ad esempio, i contributi versati per l’assistenza personale, come quelli destinati alle badanti, sono detraibili se pagati tramite strumenti tracciabili. Le casalinghe, che versano l’assicurazione Inail, possono dedurre l’importo, anche se effettuato in contante, il che rappresenta un vantaggio non da poco.

È interessante notare come anche gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, purché non destinati al mantenimento dei figli, siano deducibili. Questo aspetto è spesso trascurato, ma può tradursi in un risparmio notevole. Inoltre, le spese per asili nido e le erogazioni liberali a favore di enti religiosi, culturali o di ricerca rientrano tra le spese detraibili, ma non sono sempre sfruttate.

Tra le agevolazioni di cui si può beneficiare ci sono anche le borse di studio riconosciute da Regioni o Province autonome, i canoni di leasing per abitazione principale e le donazioni a partiti politici o fondazioni musicali. In ciascuno di questi casi, la normativa prevede soglie massime e criteri specifici, ma offre detrazioni che possono superare il 19%, a seconda della tipologia di spesa e del reddito complessivo del contribuente.