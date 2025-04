Affari Tuoi si trasforma in programma da bollino rosso: le battute di Stefano de Martino fanno alzare la temperatura?

Protagonista indiretto della scorsa puntata di Affari tuoi è colui che tiene tutti sotto scacco, l’amato e odiato (si fa per dire) Dottore. La persona misteriosa che c’è dietro il telefono rosso è Pasquale Romano, napoletano come il nuovo conduttore dello show, e sempre pronto a stare al gioco.

La puntata è stata concentrata sul concorrente della Liguria Nicolò che ha partecipato insieme alla madre Luisa. Durante il gioco, ha cambiato il suo pacco numero 12 con il numero 7, ma ha perso progressivamente somme importanti. Alla fine, ha puntato sulla Regione Fortunata per provare a vincere i 100mila euro, scegliendo il Trentino-Alto Adige, ma la risposta corretta era la Valle d’Aosta. Ha chiuso la serata senza una grande vincita.

Tuttavia il gioco è stato animato dalla “cazzimma” di Stefano De Martino che ha apparecchiato una puntata, come sempre scoppiettante, ma con risvolti passionali e divertenti, riguardanti proprio Romano, il quale simpaticamente non si è tirato indietro.

Stefano De Martino prende ironicamente in giro il Dottore

Stefano De Martino ha reso la puntata del 29 marzo più vivace del solito con battute e siparietti, in particolare con il Dottore che come sempre ha fatto le sue offerte, e con Thanat, il cameriere che ha presentato la specialità del giorno, la focaccia di Recco. Il tutto condito da battutine piccanti.

“Abbiamo le prime richieste… di una moglie per Nicolò? Ah, per Luisa! Stia tranquillo Fabrizio ( il marito della signora, ndr), il Dottore è innocuo”. Commenta subito De Martino alludendo al fatto che il concorrente è in cerca di moglie. Si dà il via ad una serie di dinamiche divertenti e quando parte il sottofondo musicale dei The Kolors “Tu con chi fai l’amore” De Martino prende il telefono e chiede direttamente a chi sta dall’altra parte della cornetta: ‘Tu con chi fai il Dottore?’

La risposta è inaspettata: “Sta facendo l’amore? L’ho disturbata? Mi richiami quando ha finito” risponde De Martino mettendo giù il telefono per poi rialzarlo qualche secondo dopo e commentare: “Tutto nella norma, tutto secondo gli standard! Un orologio svizzero!”

Il gioco prosegue, tra un pacco e l’altro facendo dimenticare per qualche minuto la presenza del Dottore che però incombe in maniera invisibile, fino a quando non suona nuovamente il telefono. Il conduttore risponde: “Stava riposando”, e poi aggiunge: “Il riposo è inversamente proporzionale alla velocità con cui fa l’amore. Lui riposa sei mesi e fa l’amore per 5 minuti, poi riposa altri sei mesi e fa l’amore 5 minuti…”