Roberto Poletti allarmato durante la diretta: “Non è che c’è una querela…” Così è rivolto agli ospiti: la reazione di Federica Panicucci.

Federica Panicucci e Roberto Poletti conducono con successo Mattino 4, i due sono una coppia affiatata e piace al pubblico che non manca di seguirli quotidianamente. La striscia mattutina ha infatti un vasto pubblico, è un talk ben realizzato dove si parla di temi d’attualità e dove ogni giorno sono presenti ospiti diversi. Vista la spontaneità dei due conduttori non mancano momenti inaspettati che denotano quanto il programma non sia comandato. In particolare Poletti è solito dire quello che pensa e in alcune occasioni non tiene conto di alcune regole di condotta televisive, cosa a cui la Panicucci tiene particolarmente.

Durante una puntata dei giorni scorsi Poletti ha infatti ripreso i suoi ospiti. Il conduttore ha manifestato una certa preoccupazione nei confronti dei presenti, e ha sottolineato un loro comportamento reticente. Il tema trattato era quello del decesso di una donna morta in seguito ad un intervento di chirurgia estetica. Ad oggi le dinamiche della questione sono ancora tutte da chiarire e il dottore è sotto inchiesta, ma l’argomento è stato centrale in diversi programmi tv.

Poletti ha trovato il dibattito sotto tono e ha accusato i suoi ospiti di non dire chiaramente quello che pensano. Per questo ha poi insinuato che i presenti non fossero del tutto sinceri: “Posso dire un’altra cosa che penso…Ce l’ho dentro e non riesco a non tenermela…Vi vedo un po’ intimoriti…Qualcuno vi ha detto di stare attenti con le parole? Chiedo io, è solo una mia sensazione…” Uno degli ospiti ha subito chiarito che essere prudenti sulla vicenda è un atto dovuto.

Roberto Poletti: “Forse ho mal interpretato…”

“Non è timore il nostro, anzi noi vogliamo sapere la realtà di quello che è accaduto…Vogliamo capire bene quello che è successo e la situazione…Il dolore dentro ce l’abbiamo e come…”, così si è giustificato l’ospite. Poletti si è poi scusato per aver interpretato male un certo atteggiamento, ma ha anche rivelato d’aver sospettato che i presenti potessero aver ricevuto delle minacce:

“Io penso sempre male…Mi scuso…Ho pensato che magari fosse arrivata qualche telefonata che magari vi ha messo in allerta per un’eventuale querela…” La Panicucci ha cercato di giustificare il collega spiegando al pubblico e ai presenti come mai Poletti ha trovato l’atteggiamento degli ospiti reticente:

“Io però ho capito perché dici così…Spesso noi siamo abituati a vedere i parenti delle vittime molto arrabbiati, invece l’atteggiamento di Eleonora e del marito ci ha una po’ stupito perché sono particolarmente pacati e tranquilli…”