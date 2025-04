Spunta una confessione piccante di un ex volto di Ballando con le Stelle che ha immediatamente fatto il giro del web

Ballando con le Stelle è uno degli show più visti della Rai. Da oltre 20 anni intrattiene il pubblico con gare di ballo che vedono protagonisti celebrità nostrane e internazionali. E come succede in certi frangenti, la vicinanza fisica tra una giravolta, una presa o un tango bollente fa nascere la passione.

Regina in assoluto del programma è Milly Carlucci, da sempre conduttrice e punto di riferimento per tutti, sia dei ballerini professionisti che dei concorrenti che ogni anno accettano di cimentarsi in questa disciplina a volte davvero dura a volte liberatoria.

E proprio una delle ex concorrenti, recentemente ha lasciato tutti senza parole per una confessione inaspettata che avrà fatto arrossire i più timidi o indignati i più pudici. Di sicuro non ha lasciato indifferente Sonia Bruganelli, di cui la risposta non si è fatta attendere. Per quale motivo?

Ema Stokolma spiazza la Bruganelli

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha visto la partecipazione di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia, ex ballerino professionista dello show di Milly Carlucci.

Il ballerino, come ricorderanno bene i telespettatori, è stato licenziato in corso d’opera per comportamenti, secondo la produzione, non idonei con la giuria. Una presenza la sua, pluriennale all’interno del format, stroncata all’improvviso.

Al di là delle polemiche esplose dietro questa insolita decisione, ormai sepolte, il nome di Angelo Madonia ritorna al centro del gossip per una faccenda di sesso. A tirarlo in ballo è la sua ex fidanzata, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle nel 2022, Ema Stokholma.

La presentatrice francese ospite a Verissimo, ha ammesso che la fine della storia con Madonia è stata difficile ma le ha insegnato a stare bene da sola. Ma la confessione di cui oggi tutti parlano l’ha fatta nel programma Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi. Ema ha rivelato di aver avuto un incontro intimo con Madonia nei camerini di Ballando con le Stelle durante l’edizione in cui è stata una delle protagoniste, classificandosi al terzo posto.

“Sì. A Ballando. In camerino. Tra una prova e l’altra”. E’ stata la risposta alla domanda fatta dalla Marcuzzi sul fatto se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro

Le sue parole hanno generato reazioni, in particolare quella di Sonia Bruganelli, che con ironia ha commentato su Instagram, facendo notare di non aver mai cercato gossip durante la sua partecipazione al talent.“Certo che io davvero non avevo capito niente del format”, ha scritto. Madonia ha rincarato la dose, condividendo il post della compagna e lanciando una frecciata all’ex, accusandola di cercare visibilità a distanza di anni. Il ballerino e Stokholma non hanno più alcun rapporto dopo la loro rottura.