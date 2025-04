The Couple 2025, nel cast del nuovo format di Canale 5 anche due volti dell’ultimo Grande Fratello: tutte le indiscrezioni.

Ilary Blasi è prossima a debuttare con The Couple 2025, il nuovo format di Canale 5 che ha già suscitato diverse curiosità, soprattutto in rete. La conduttrice romana è stata ospite della finale de Il Grande Fratello dove è stata accolta da un caloroso pubblico e da Alfonso Signorin. I due si sono scambiati diverse battute e hanno ribadito il legame affettuoso che c’è tra loro. La prima puntata di The Couple andrà in onda Lunedì 7 Aprile e le aspettative sul programma sono diverse.

Nel neo reality i concorrenti gareggiano in coppia, insieme affronteranno una serie di prove fisiche che dovranno superare per conquistare la vittoria. Il premio previsto è un milione di euro. Il programma durerà per circa un mese e a quanto pare la location scelta è quella della casa del GF riadattata al neo format. In merito alle coppie scelte non ci sono molte notizie e vige una sorta di segreto, anche se qualche indiscrezione è trapelata in rete.

Sembra infatti che Ilary Blasi e gli autori di The Couple abbiano attinto proprio dalla casa del Grande Fratello per formare due delle coppie in gara. La showgirl romana avrebbe fatto un vero e proprio “scippo” all’ex direttore di Chi, che negli ultimi mesi si è dedicato ai suoi inquilini dandogli ampio spazio nel programma. E’ infatti riuscito a rendere alcuni di loro molto popolari e amati dal pubblico, tanto che hanno conquistato la finale. Ecco chi arriva a The Couple.

The Couple 2025, due ex gieffini nel cast

Nell’ultime settimane sono stati fatti diversi nomi di coppie di vip che potrebbero essere parte del cast di The Couple. Tra questi Soleil Sorge e Alex Belli, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotta e Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. Tutti volti conosciuti dal pubblico che si sono distinti per le loro partecipazioni a reality o a Uomini e Donne. Soleil ha tuttavia smentito la sua presenza, mentre gli altri non hanno commentato la notizia.

Negli ultimi giorni si è fatto insistente un nuovo rumors. Sembra che due coppie di The Couple provengano dal Grande Fratello appena concluso. Il portale Very Inutil People è convinto che Shaila e Lorenzo, coppia ad oggi in crisi, e Zeudi e Helena, che nella casa si sono prima avvicinate per poi litigare per settimane, siano stati scelti per dare al neo format quel quid in più.

Del resto sono appena usciti dalla casa, la loro popolarità è attualmente in crescita, il che li rende dei volti decisamente giusti per il debutto di un nuovo reality. “Shaila e Lorenzo saranno nel cast ed è quasi certo che ci saranno anche le Zelena”, ha scritto il sito. Sembra che tre degli ex gieffini abbiano accettato l’invito, solo Helena si è mostrata indecisa.