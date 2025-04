Stefano De Martino è sicuramente il personaggio televisivo del momento: il suo guadagno incuriosisce il pubblico.

Approdato oltre un decennio fa ad Amici come allievo nella categoria dei ballerini, Stefano de Martino con il tempo ha dimostrato di avere non solo il talento della danza, ma anche quello da showman a tutto tondo. Il suo percorso professionale è andato a modificarsi e ad evolversi fino a diventare la persona su cui la Rai ha puntato, dopo che Amadeus ha deciso di emigrare al Nove.

L’ex marito di Belen Rodriguez infatti la scorsa estate ha firmato un contratto con l’azienda del servizio pubblico radiofonico e televisivo italiana, per la durata di ben quattro anni, e non solo per Affari Tuoi, game show dell’ access prime di grande successo che con lui continua a salire di share, ma anche per altri programmi futuri.

Questa novità ha sicuramente scatenato una serie di curiosità su Stefano De Martino, che possiamo dire, si è insediato magnificamente in una fascia oraria intensa come quella di Affari Tuoi, che intrattiene milioni di telespettatori, entrando nel cuore anche dei nostri nonni. Molti si chiedono quanto guadagna?

Il cachet da capogiro di Stefano De Martino

Nato a Torre De Greco (Napoli) nel 1989 Stefano De Martino ha fatto di tutto per inseguire i suoi sogni, che all’inizio erano incentrati solo sulla danza. Essendo lui stesso figlio di un ballerino, fin da ragazzino si è appassionate a questa disciplina, studiando, tra un lavoro (umile) e l’altro.

L’entrata nella scuola di Amici è stata la svolta della sua vita, non solo perchè ha ottenuto un contratto che l’ha portato in giro per il mondo con compagnie di danza famose, ma per altre vicissitudini che hanno segnato la sua vita, come per esempio l’incontro con Emma Marrone prima, con la quale ha avuto una relazione di tre anni, e quello con Belen Rodriguez poi, ormai sua ex moglie, con la quale ha un figlio, Santiago. Diventato padre a soli 24 anni agli albori della sua carriera, Stefano aumenta la grinta per perseguire le sue ambizioni, fino a quando non capisce che la sua strada non è più la danza ma lo spettacolo a 360 gradi, nello specifico la televisione, diventando di fatto un presentatore, ispirandosi a Renzo Arbore.

Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi guadagna sicuramente un sacco di soldi e secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare a circa 2 milioni di euro a stagione, per un totale di 8 milioni, visto che sarà legato allo show, per il momento, almeno per 4 anni di fila.