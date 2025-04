Amadeus non smette di stupire, come certificato dall’annuncio di tre nomi bomba per il suo nuovo talent show.

Amadeus è sicuramente uno dei volti di maggiore spicco dello spettacolo e della televisione italiana. Nato a Ravenna il 4 settembre 1962, è famoso soprattutto in qualità di conduttore televisivo, anche se in realtà nel corso della sua lunga carriera ha agito pure come conduttore radiofonico e disc jockey italiano.

Il suo esordio avviene negli anni ottanta a Radio Deejay. Viene lanciato da Claudio Cecchetto, e successivamente si afferma come presentatore televisivo negli anni ’90, conducendo quiz e programmi vari su Rai e Mediaset.

Inoltre, per ben cinque edizioni consecutive, ha presentato il Festival di Sanremo, a testimonianza del suo rapporto speciale con la musica. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. I due hanno avuto la figlia Alice Vittoria nel 1997. Nel 2003 ha iniziato una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo, e nel 2009 si sono sposati (nello stesso anno hanno avuto un figlio).

Amadeus stupisce tutti: che annuncio

Una vita a stretto contatto con la musica e l’intrattenimento per Amadeus, che ha davvero dato il massimo per una professione che ha sempre dimostrato di saper fare più che bene, come dimostrato dalle edizioni di Sanremo gestite dal presentatore nativo di Ravenna. Nonostante l’addio al Festival e alla Rai, comunque, a quanto pare il conduttore ha fatto in modo di avere di nuovo un legame diretto con il settore musicale; dapprima partecipando ad Amici in qualità di ospite e giudice e in secondo luogo annunciando un nuovo programma televisivo previsto per maggio.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha annunciato la grande novità con queste parole: “Manca poco…sta per arrivare in Italia ‘Like a star’, il nuovo show musicale che vedrete in onda per otto puntate a maggio sul Nove. In giuria Elio, Selena Brancale e Rosa Chemical”. Insomma, a quanto pare Amadeus si sta preparando alla realizzazione di uno show davvero unico nel suo genere.

Spesso e volentieri abbiamo visto questi talent show in televisione, che hanno sempre catturato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, soprattutto per la loro capacità di attirare talenti di tutti i tipi e generi. Vedremo se sarà così anche con la nuova trasmissione che verrà condotta per otto puntate da Amadeus, che dopo l’esperienza di Sanremo e quella di Amici, si darà da fare con un altro programma di canto.