Charlie’s Angels: le prime immagini con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks

In un momento storico in cui tutto, cinema incluso, viene declinato al femminile, il ritorno di “Charlie’s Angels” era quasi d’obbligo. Il prossimo 24 ottobre vedremo il film diretto da Elizabeth Banks con un cast che promette scintille.

Protagoniste di questo remake sono Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks. Le vediamo nelle prime immagini diffuse dal set del film, basato sulla serie cult di Aaron Spelling e Aaron Goldberg. Era il 1976 quando faceva il suo debutto con protagoniste Sabrina Duncan (Kate Jackson), Jill Munroe (Farrah Fawcett) e Kelly Garrett (Jaclyn Smith). Già nel 2000 McG aveva deciso di realizzare una trasposizione per il grande schermo con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Nel 2003 era uscito anche il sequel “Charlie’s Angeles – Più che mai”. Nel 2011 è arrivato il reboot della serie tv con Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor e prodotto, tra gli altri, anche da Drew Barrymore. La serie non ha avuto lo stesso successo dell’originale ed è stata presto cancellata.

Charlie’s Angels (2019), la sinossi

Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Con un lunghissimo curriculum alle spalle, la Banks a maggio sarà nelle sale come protagonista dell’horror “L’angelo del male – Brightburn”. Dopo alcuni cortometraggi, Elizabeth Banks ha esordito alla regia nel 2015 con “Pitch Perfect 2”, ha diretto anche il sequel e ora la vedremo nuovamente alla prova con un cast tutto al femminile. Appuntamento al cinema il 24 ottobre.