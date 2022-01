How I met your father con Hilary Duff, data d’uscita

Tra le serie più amate degli ultimi anni c’è sicuramente “How I met your mother”, la sit-com che in Italia è conosciuta con il titolo di “E alla fine arriva mamma”. La serie della CBS ha come protagonista Ted Mosby: l’uomo racconta ai suoi figli come sia arrivato a conoscere la loro mamma. Uscita nel 2005, la serie si è conclusa dopo nove stagioni nel 2014, con un finale che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan e che è stato piuttosto discusso. Nonostante questo, però, la sit-com si può considerare un vero e proprio cult, alla pari di “Friends”.

Lo scorso aprile è stato annunciato ufficialmente l’arrivo dello spin-off “How I met your father”, di cui tanto si era parlato anche in precedenza. Adesso si tratta di una realtà che debutterà negli USA il prossimo 18 gennaio, con protagonista Hilary Duff. La storia ruota attorno a Sophie che, come nella serie originaria, racconta al figlio come ha conosciuto il padre. Nel cast ci sono anche Kim Cattrall – la Samantha di “Sex and the city” interpreterà la Sophie adulta -, Chris Lowell nei panni di Jesse, Francia Raisa nei panni di Valentina, Tom Ainsley in quelli di Charlie, Tien Tran nei panni di Ellen e Suraj Sharma in quelli di Sid.

La storia sarà ambientata nel “passato”, ossia nel 2022, e racconterà di Sophie e la sua cerchia di amici. Come nella serie precedente, i protagonisti hanno tutti in media trent’anni e sono alla ricerca della loro strada, sperando di capire cosa fare nella vita e alla ricerca dell’amore “nell’era delle app per gli appuntamenti e opzioni illimitate”. Carter Bays e Craig Thomas, creatori della serie originale, sono produttori esecutivi di “How I met your father”, scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Rispetto alla serie originaria e come sta (finalmente) accadendo anche in altri casi come “And just like that”, lo spin-off presenta un cast molto più variegato, che tenga conto della diversità, accogliendo una delle critiche che erano state mosse ad HIMYM. A parte ciò, non è da escludere che alcuni membri del cast della prima serie non facciano qualche comparsa in questa nuova storia, per ora tutto tace…

Quando vedere la serie in Italia? Ancora nessuna informazione ufficiale ma è alta la probabilità che possa essere disponibile su Star, per chi è abbonato a Disney+, più o meno in concomitanza con la release USA.