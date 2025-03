Dopo il successo tv de Il Conte di Montecristo arriva il kolossal. Ecco chi interpreterà Edmond Dantès: l’attore scelto è famosissimo.

Il Conte di Montecristo, romanzo scritto da Alexandre Dumas, è tra i capolavori della letteratura della metà del ‘800, un testo che ha subito diversi adattamenti e che ha appassionato i lettori sin da subito. Intrighi, raggiri, passioni e amori, ma soprattutto vendetta caratterizzano il romanzo che negli ultimi anni è stato più volte portato in tv. Recente l’ultima trasposizione andata in onda lo scorso Febbraio sulla Rai, produzione italo francese, che si è rivelata un successo.

La fiction de Il Conte di Montecristo interpretata da Sam Claflin e Jeremy Irons, ha conquistato dati d’ascolto impressionanti. Ha intrattenuto il pubblico che non poteva non appassionarsi all’opera. Visto il successo, non sempre scontato, il testo di Dumas tornerà ad essere raccontato sul set: in vista la realizzazione di un kolossal per il cinema. Il Conte di Montecristo sarà un film per le grandi sale, e per renderlo più originale subirà alcuni adattamenti.

Il film sarà prodotto dallo studio indipendente Department M, fondato da Mike Larocca e Michael Schaefer, e dalla casa di produzione, A Mighty Stranger, quest’ultima fa capo ad uno degli attori più amati dell’ultime stagioni. Volto della nota serie Netfilx Bridgerton. Sarà lui ad interpretare Edmond Dantès: si tratta di un attore famosissimo, e che nonostante la giovane età ha ricevuto già diversi consensi. In più occasioni ha ribadito che non tornerà sul set di Bridgerton e questo ha deluso profondamente i fans: si tratta di Regé-Jean Page che nella nota serie interpreta il bel Simon, Duca di Hastings

Regé-Jean Page: “Mostreremo il lavoro di Dumas in modi mai visti prima”

Regé-Jean Page si è detto entusiasta del progetto de Il Conte di Montecristo, romanzo che lo appassiona particolarmente. L’intenzione è quella di mostrare un personaggio diverso e le sue tante sfaccettature, che vanno al di la della semplice narrazione svolta da Dumas. L’attore di Bridgerton è certo di poter rivelare le profondità mai viste del lavoro dello scrittore:

“Il motivo per cui sono entrato in questo settore è che amo le narrazioni audaci, avventurose e che hanno un’anima. A Mighty Stranger sta costruendo una serie di progetti creativi che amplieranno le visioni culturali attraverso il puro intrattenimento. Questo è il motivo per cui siamo così entusiasti di portare al pubblico di tutto il mondo Il Conte di Montecristo, sbloccando le profondità del lavoro di Dumas in modi mai visti prima”.

Grazie a Bridgerton, Regé –Jean Page è oggi tra gli attori più vista e accreditati. Oltre ad essere un uomo bellissimo e affascinante è dotato di un gran talento. Oltre alla serie tv di Netfilx ha preso parte a pellicole come Dungeons&Dragons: l’onore dei ladri, e The Gray Man dei fratelli Russo. E’ anche parte del cast film in uscita di Steven Sodenbergh Black Bag.