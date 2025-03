Dopo il successo ottenuto con l’ultima stagione, Vanessa Scalera è pronta a lasciare Imma Tataranni? La risposta dell’attrice.

Vanessa Scalera, grazie al personaggio di Imma Tataranni, ha conquistato il successo popolare dopo aver lavorato per anni sia in televisione che al cinema. Grazie al personaggio di Imma Tataranni è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori portando a casa un successo clamoroso al punto da avvertire un senso di invidia nei suoi confronti da parte di persone che considerava amiche come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il messaggero.

La quarta stagione di Imma Tataranni ha incollato, ancora una volta, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi che ora sperano di poter vedere nuove puntate sulla storia della procuratrice più famosa della televisione italiana. Tuttavia, le ultime parole di Vanessa Scalera lasciano l’amaro in bocca ai fan della fiction di Raiuno.

Vanessa Scalera e il futuro di Imma Tataranni

In ogni stagione televisiva, nei panni di Imma Tataranni, Vanessa Scalera è stata la grande protagonista della televisione italiana. Sin dalla prima stagione della fiction di Raiuno, l’attrice ha sbancato gli ascolti dando vita ad un personaggio originale, innovativo e particolare. Con un look insolito e un carattere duro e diretto, Imma Tataranni è uno dei personaggi più amati dal pubblico, al pari di altri personaggi come Don Matteo o Suor Azzurra di Che Dio ci aiuti.

Dopo le puntate della quarta stagione, i fan, così, si chiedono se ci sarà la quinta stagione. A rispondere a tale domanda è stata la stessa Vanessa Scalera che. ai microfoni de Il Messaggero, ha svelato il futuro della fiction. “Farò la quinta stagione, poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche se Imma Tataranni mi mancherà”, sono state le parole dell’attrice che ha così confermato come la quinta stagione sarà l’ultima di Imma Tataranni.

“Già nella prima stagione [il pubblico] ha visto un volto sconosciuto, il mio”, spiega l’attrice in un’intervista a Il Messaggero. “E Imma non è proprio bellissima, con quei capelli alla Biscardi e i vestiti cafoni. Ma la vera forza della serie sta nell’enorme lavoro di squadra, dalla regia al cast”.

Un personaggio, quello della Tataranni, a cui la Scalera deve tantissimo ma che l’attrice sente molto lontana da sé. “Mi somiglia solo nell’origine meridionale. Imma è intemperante, io sono più morbida“, ha detto ancora l’attrice che è pronta a tuffarsi in nuove sfide professionali.