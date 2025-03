La miniserie “Adolescence” conquista pubblico e critica, grazie alla sua rappresentazione intensa e realistica delle sfide dell’adolescenza.

“Adolescence” è una miniserie britannica composta da quattro episodi, disponibile su Netflix, che esplora le complessità dell’adolescenza attraverso una narrazione cruda e autentica. La trama segue Jamie Miller, un tredicenne accusato di un crimine sconvolgente.

L’accusa è di omicidio di una compagna di scuola. Questo evento funge da catalizzatore per un’analisi approfondita delle dinamiche familiari, delle pressioni sociali e dell’influenza dei social media sui giovani.

Chi è la star di Adolescence e dove lo rivederemo

Un elemento distintivo della serie è l’uso del piano sequenza, una tecnica cinematografica che elimina i tagli tra le scene, creando un flusso continuo e immersivo. Questa scelta stilistica non è meramente estetica, ma serve a rappresentare la natura ininterrotta e spesso travolgente dell’esperienza adolescenziale, sottolineando l’inesorabilità delle situazioni che i giovani devono affrontare. ​

Il giovane attore Owen Cooper offre una performance straordinaria nel ruolo di Jamie. Nonostante la sua giovane età, Cooper riesce a trasmettere con profondità le sfumature emotive del personaggio, rendendo credibili le sue lotte interne e le sue vulnerabilità. La sua interpretazione ha ricevuto ampi consensi, posizionandolo come una delle promesse più brillanti del panorama cinematografico britannico. ​

Un momento particolarmente significativo della serie si verifica nel terzo episodio, durante una sessione tra Jamie e la psicologa Briony Ariston, interpretata da Erin Doherty. In questa scena, Briony offre a Jamie metà del suo sandwich, un gesto apparentemente semplice ma carico di significato. Secondo la psicologa Dannielle Haig, questo atto serve a valutare la reazione di Jamie a una situazione di disagio, offrendo spunti sulla sua relazione con l’autorità e la sua capacità di esprimere i propri bisogni. ​

Oltre alla sua performance in “Adolescence”, Owen Cooper è già coinvolto in un nuovo progetto di rilievo. Interpreterà la versione giovane di Heathcliff in un adattamento cinematografico di “Cime Tempestose” diretto da Emerald Fennell. In questo film, Cooper reciterà accanto a Margot Robbie, che interpreterà la versione adulta di Cathy, e Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff adulto.

“Adolescence” non si limita a raccontare una storia avvincente, ma solleva interrogativi profondi sulla società contemporanea, in particolare riguardo alla pervasività della misoginia e alla rabbia maschile nelle scuole e sui social media. La serie invita gli spettatori a riflettere sulle influenze culturali che modellano il comportamento giovanile e sulle responsabilità degli adulti nell’educare e guidare le nuove generazioni. ​

In sintesi, “Adolescence” è una miniserie che merita attenzione per la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e autenticità, offrendo al contempo una piattaforma per giovani talenti come Owen Cooper di emergere e brillare nel panorama cinematografico internazionale.