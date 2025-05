Can Yaman cambia look e stupisce i fan con la nuova immagine: dopo aver sfoggiato i capelli lunghi, oggi è identico a Brad Pitt.

Can Yaman cambia look e sconvolge i fan per il nuovo taglio di capelli. Da quanto è apparso per la prima volta sul piccolo schermo come protagonista di alcune soap opera turche molto amate dal pubblico, Can Yaman ha sfoggiato sempre look differenti. In attesa di vederlo nei panni di Sandokan, fiction che sarà trasmessa dalla Rai nella prossima stagione televisiva, l’attore turco è stato recentemente protagonista della produzione internazionale “Il turco” in cui ha sfoggiato un look selvaggio.

Capelli lunghi, mossi e lasciati sciolti che cadono sulle spalle per Can Yaman che, sia per Sandokan che per El Turco ha sfoggiato tale look. Finite le riprese, l’attore turco ha deciso di cambiare e il look che sfoggia oggi mette in risalto i lineamenti del viso scatenando i commenti dei fan.

Il nuovo look di Can Yaman: web in delirio

Capelli corti per Can Yaman che, per dare una svolta alla propria immagine, ha scelto di copiare il look di un divo di Hollywood. A svelarlo è il suo parrucchiere di fiducia Paolo Adolini, titolare assieme a Vincenzo D’Auria di un salone nel quartiere Prati, a Roma. Ai microfoni del settimanale Oggi, il parrucchiere dell’attore turco ha svelato i dettagli del suo cambiamento.

«Voglio cambiare, voglio essere come Brad Pitt!», è stata la richiesta di Yaman. «Dopo gli ultimi progetti in cui era tenuto ad avere un certo look, desiderava un cambio», racconta Adolini. «Quando ci siamo visti abbiamo iniziato gradualmente a tagliare i lunghi capelli, fino ad arrivare al ciuffo che avete visto ultimamente».

L’attore, per sfoggiare il nuovo taglio ha deciso di affidarsi al suo hair stylist di fiducia e il risultato non ha deluso le aspettative. Nonostante sia spesso in giro per il mondo, l’attore affida i propri capelli sempre ad Adolini che ha così svelato anche i dettagli del loro rapporto.

«Ci siamo conosciuti quando ha iniziato a lavorare a Sandokan, andavo sul set o in hotel per incontrarlo. I suoi fan sapevano sempre dove fosse e lo aspettavano. Era una situazione assurda», ha raccontato. «È capitato che venisse anche in negozio da me, ma le persone si piazzavano fuori dalle vetrine ad aspettarlo. Qualche cliente mi ha persino lasciato delle lettere da consegnargli. Lui è sempre gentile, ma immagino non sia facile vivere così», ha concluso il parrucchiere che ha confermato quando sia difficile per l’attore gestire l’enorme successo.