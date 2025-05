Brutto stop per Stefano de Martino che sembra quasi essere scomparso dal palinsesto RAI, all’improvviso e senza avvertimenti per il pubblico.

Il mondo della televisione non perdona nessuno e ogni passo falso può decretare la fine di una carriera, vanificando anni di impegno e lavoro. Allo stesso modo, un colpo di fortuna o un’idea ben riuscita, possono dare inizio a una folgorante carriera, che reinventa completamente un personaggio.

Ne è un esempio perfetto, Stefano De Martino, uno dei volti più apprezzati in RAI, giovane conduttore che ha scalato velocemente gli indici di gradimento. Ma adesso, pare che la sua carriera stia attraversando un periodo di magra e la direzione RAI ha deciso di concedergli una pausa, stavolta obbligatoria.

Stefano De Martino, una pausa in attesa del Festival

Stefano De Martino, è diventato il volto affidabile per eccellenza della RAI, capace di condurre con garbo e leggerezza anche programmi di punta. Eppure, qualcosa sembra essersi inceppato nei piani dell’emittente pubblica, che avrebbe intenzione di fermare, almeno per ora, alcuni dei programmi del buon Stefano.

L’idea, secondo quanto riportato da alcune agenzie, sarebbe quella di tenere De Martino al sicuro da possibili flop e critiche in vista del Festival. L’immagine dell’ex ballerino, costruita in anni di successi continui, deve essere mantenuta e non si possono rischiare cadute di stile o errori all’ultimo secondo.

Già da tempo, infatti, è stata annunciata l’ufficialità riguardo il ruolo di Stefano De Martino alla conduzione del festival di Sanremo. Motivo per cui, la direzione RAI ha deciso di mettere un freno ad alcuni dei progetti principali dell’ex ballerino, proprio per evitare imprevisti.

Il primo a saltare è quindi lo show Meglio Stasera – Quasi One Man Show, versione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale di De Martino. Nonostante il successo raccolto sui palchi teatrali, infatti, alcuni dirigenti avrebbero espresso dubbi sulla resa televisiva del format, preferendo fare un passo indietro.

Altro stop lo ha ricevuto il sostituto ufficiale di Affari Tuoi, un game show estivo che avrebbe preso il posto “dei pacchi” a fine stagione. Si è preferito, invece, allungare l’attuale messa in onda, forzando il programma fino a fine giugno, tenendo De Martino in piedi ben più a lungo.

Per ultimo, a fare le spese della De Martino-mania, è proprio il suo programma di punta Stasera Tutto è Possibile, che vede sfumare la promozione a RAI1 . Si è preferito invece, lasciare il programma sul secondo canale, dove si è già guadagnato un pubblico fedele, evitando un possibile calo di ascolti.