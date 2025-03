La puntata del 28 marzo de “La Promessa” segnerà un colpo di scena clamoroso nella trama della soap opera spagnola

​Nelle puntate de “La Promessa” trasmesse su Rete4 dal 23 al 30 marzo 2025, gli spettatori assisteranno a una serie di eventi carichi di tensione e colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti della soap opera. Attenzione, in particolare, alla puntata di oggi, 28 marzo.

Martina, ricoverata in un istituto psichiatrico, si trova in una situazione sempre più critica. La sua compagna di stanza manifesta comportamenti aggressivi, mettendo a rischio l’incolumità della giovane marchesina. Curro, venuto a conoscenza del pericolo che corre Martina, decide di intervenire tempestivamente per salvarla da questa difficile situazione. Il suo gesto eroico sottolinea il profondo legame che lo unisce a Martina e la sua determinazione nel proteggerla.

Nel frattempo, Catalina affronta una decisione importante riguardo alla cena organizzata per celebrare il ritorno di Manuel. La giovane accetta di partecipare all’evento solo a condizione che venga invitato anche Adriano. Questa scelta evidenzia il desiderio di Catalina di integrare Adriano nel contesto familiare e sociale, sottolineando l’importanza che egli riveste nella sua vita. ​

La puntata del 28 marzo

Santos, mosso da sentimenti di rivalsa nei confronti di Vera, pianifica una mossa audace: invita alla tenuta, in occasione del tè organizzato da Margarita, sua madre, la duchessa de Carril. L’arrivo della nobildonna promette di scuotere gli equilibri all’interno della tenuta, portando possibili tensioni e rivelazioni che potrebbero influenzare le dinamiche tra i personaggi. ​

In un ulteriore sviluppo, Curro manifesta l’intenzione di porre fine ai conflitti con Cruz. Il giovane barone desidera ristabilire un rapporto armonioso con sua zia, cercando un terreno comune per superare le divergenze passate. Questo tentativo di riconciliazione potrebbe avere ripercussioni significative sulle dinamiche familiari e sulle alleanze all’interno della tenuta.

Catalina decide di confidarsi con Manuel, svelandogli il motivo che l’ha spinta a trasferirsi nell’hangar. La giovane rivela che la sua scelta è stata dettata dal desiderio di prendere le distanze da Cruz, responsabile di aver reso pubblica la notizia del suo fallito fidanzamento con Pelayo. Questa confessione potrebbe rafforzare il legame tra i due fratelli e influenzare le loro future decisioni.

Petra inizia a sospettare dell’assenza di Jana e Maria, mettendo in pericolo il piano orchestrato da Don Romulo e Don Ricardo per proteggere Pia. I due uomini cercano disperatamente di impedire che Petra scopra la verità, consapevoli delle conseguenze che potrebbero derivare dalla sua intromissione. Questa situazione aggiunge ulteriore suspense alla trama, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. ​