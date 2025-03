Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni rivelano un colpo di scena inatteso: Enrico è costretto a lasciare Milano: i motivi.

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si avvia alle sue battute finale. Ancora qualche mese alla conclusione della serie che riprenderà subito dopo l’Estate. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. L’amata soap made in Italy ha un vasto pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano. Nonostante la longevità e le diverse storie che sono state raccontate sul set de Il Paradiso, l’interesse nei confronti della fiction non ha mai subito cali.

Protagonista delle prossime puntate la contessa Adelaide che dopo essere tornata da Londra dove si è sottoposta ad alcune cure sperimentali, non ha ancora risolto i suoi problemi di salute. La donna viene visitata da Erico che conferma le sue gravi condizioni, necessita di un intervento chirurgico immediato. In merito all’operazione la contessa prende una decisione, ma Guarnieri non è d’accordo, per questo chiede l’aiuto di Marta e Odile. le invita a parlare con la cognata per farle cambiare idea.

Intanto a Il Paradiso delle Signore fervono i lavori per il debutto della nuova collezione: non è stata ancora scelta la modella di punta. Odile sembra avvicinarsi a Matteo e i due sono prossimi ad incontrare Castelli, produttore cinematografico. Torna a Milano anche Lea, che rivela a Enrico di aver ricevuto delle minacce, per questo è stata costretta a nascondere Anita. Il medico, turbato e preoccupato per la figlia, prende una decisione inaspettata. Marta chiede anche aiuto al padre Umberto, ma quest’ultimo non si fida di Lea e fa fare delle indagini su di lei.

Il Paradiso delle Signore, Enrico lascia Milano: i motivi

Enrico decide di trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla figlia. L’uomo è molto preoccupato per l’incolumità della bambina e non può rimanere a Milano. La cosa preoccupa Marta che dovrà dire addio all’uomo che ama. Poco prima di partire il medico viene chiamato alla villa: Adelaide ha avuto un nuovo malore, e non può viaggiare.

Il medico consiglia ai Guarnieri di trovare un medico a Milano che possa operare la contessa subito. Salvo ha quasi terminato la culla del bebè ed è prossimo a fare una sorpresa ad Elvira. Al negozio c’è anche fermento per la scelta della fotografia destinata a rappresentare la nuova collezione.

Infine Rita decide di fare un annuncio improvviso e Agata scopre qualcosa che la lascia senza parole. C’è da chiedersi se Enrico dirà addio a Marta e lascerà Milano definitivamente, o se dopo aver messo al sicuro Lea e Anita tornerà in città per stare con la donna che dice di amare.