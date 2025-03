La notizia che mai avremmo voluto dare. Non andrà in onda la nuova stagione di una delle fiction RAI più amate

La popolare serie televisiva che ha conquistato il pubblico italiano con le sue quattro stagioni, si appresta a concludersi con una quinta e ultima stagione. La decisione che arriva direttamente dagli ambienti RAI ha del clamoroso e, sicuramente, non lascerà i milioni di telespettatori indifferenti.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo alle stagioni precedenti, come dimostrare gli elevati ascolti registrati. Ad esempio, la puntata andata in onda il 2 marzo 2025 ha ottenuto risultati significativi in ​​termini di share, consolidando la posizione della serie come uno dei prodotti di punta di Rai 1.

La decisione di concludere la serie con la quinta stagione sembra essere motivata dal desiderio di chiudere la storia in modo soddisfacente, evitando di prolungarla oltre misura. Anche il cast ha espresso sentimenti contrastanti riguardo alla fine di questo capitolo della sua carriera, ammettendo che il personaggio della protagonista le mancherà, ma riconoscendo anche l’importanza di terminare la serie al momento giusto.

Addio alla serie amatissima

Parliamo della serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Un grande successo. Vanessa Scalera, l’attrice protagonista che interpreta il ruolo del determinato sostituto procuratore di Matera, ha recentemente confermato questa decisione in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”. Scalera ha dichiarato: “Abbiamo ultimato la quarta stagione, e io pensavo di chiudere qui, ma poi Moira, la mia manager, mi ha detto: ‘Facciamo una quinta stagione e salutiamo in grande stile'”.

La serie, basata sui romanzi di Mariolina Venezia, ha seguito le intricate vicende professionali e personali di Imma Tataranni, offrendo agli spettatori un ritratto autentico e coinvolgente della vita nella città di Matera. Il successo della fiction è stato attribuito non solo alla scrittura avvincente, ma anche alla performance carismatica di Scalera, che ha dato vita a un personaggio complesso e sfaccettato .

Il regista della serie, Francesco Amato, ha lasciato intendere che la produzione sta già pianificando la prossima stagione. Durante la conferenza stampa del 23 febbraio 2025, tenutasi al Circolo Sportivo della Rai a Roma, Amato ha rivelato che sono in corso sopralluoghi a Matera per individuare le location delle nuove riprese. Questo suggerisce che la produzione è determinata a mantenere l’autenticità e il legame con il territorio che hanno caratterizzato le stagioni precedenti.

Nonostante i dettagli sulla trama della quinta stagione siano ancora scarsi, è lecito aspettarsi che continuerà ad esplorare le sfide professionali e personali di Imma Tataranni. La serie ha saputo bilanciare abilmente elementi di giallo con approfondimenti sulla vita privata del protagonista, offrendo uno spaccato realistico e umano del mestiere di procuratore.