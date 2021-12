Lamb: il film di Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace

“Lamb” è un film horror diretto da Valdimar Jóhannsson con protagonista Noomi Rapace: negli USA ha già stregato il pubblico ed è entrato nella shortlist di 15 film selezionati tra quelli che potrebbero aggiudicarsi l’Oscar 2022 per il Miglior Film Internazionale. Per vederlo in Italia bisogna pazientare ancora un po’, la release è prevista per il prossimo 17 marzo.

Il film segna il debutto di Valdimar Jóhannsson alla regia. Già presentato al Festival di Cannes, “Lamb” si è aggiudicato il Premio per l’originalità dalla giuria di Un Certain Regard e negli USA è stato accolto molto positivamente dalla critica per via della sua capacità di mescolare l’horror soprannaturale al racconto popolare.

La storia, che vede protagonisti Noomi Rapace e Hilmir Snær Guðnason, è ambientata in Islanda. “Lamb” è stato descritto come un film particolarmente angosciante, in grado di raccontare, tramite scelte destinate a suscitare scalpore perché estreme, temi sociali molto importanti attraverso simbolismi, metafore e allegorie in cui il mondo umano e quello animale convergono.

Noomi Rapace è già conosciuta dal grande pubblico: l’attrice svedese ha ottenuto la fama internazionale grazie al ruolo di Lisbeth Salander nel riadattamento cinematografico di “Uomini che odiano le donne” e i sequel della saga Millennium. Ha recitato, tra gli altri, in “Sherlock Holmes: Gioco di ombre”, “Prometheus”, “Here are the young men”. Hilmir Snær Guðnason è un attore islandese molto conosciuto in patria, che si è aggiudicato diversi premi riconoscimenti.

Lamb, la sinossi

Ambientato in una fattoria in Islanda, ha come protagonisti María (Noomi Rapace – film “Uomini che odiano le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco”, “La regina dei castelli di carta”, “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), una coppia senza figli che un giorno trova un misterioso neonato ibrido. La gioia iniziale lascerà ben presto spazio all’incubo.

Lamb, il trailer