Calo di ascolti per “Amici” e “Ne vedremo delle belle”: Maria De Filippi e Carlo Conti chiamati a reinventare i propri format per riconquistare l’attenzione del pubblico televisivo italiano.

Calo di ascolti per “Amici” e “Ne vedremo delle belle”: due nomi storici della televisione italiana, Maria De Filippi e Carlo Conti, sono oggi chiamati a ripensare i propri format per riconquistare l’interesse del pubblico. Il panorama televisivo sta cambiando rapidamente, con spettatori sempre più esigenti, abituati a contenuti on demand e a una narrazione più autentica, dinamica ed emotivamente coinvolgente. Di fronte a questi mutamenti, anche le trasmissioni più popolari si trovano a fare i conti con numeri che non convincono.

Il serale di “Amici” perde appeal: meno storie, più professori

Il caso più evidente è quello di “Amici”, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, che da oltre vent’anni rappresenta un punto fermo del palinsesto di Canale 5. Tuttavia, i dati auditel della scorsa puntata del serale rivelano una flessione evidente: 3.566.000 telespettatori e uno share del 25,59%, ben lontani dai risultati superiori ai 4 milioni di spettatori che il programma era solito raggiungere. La perdita di circa mezzo milione di spettatori è un segnale chiaro che qualcosa nel format non funziona più come un tempo.

Molti telespettatori lamentano una mancanza di focus sui concorrenti, il vero cuore pulsante della trasmissione. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a un progressivo spostamento dell’attenzione sulle dinamiche tra professori, con sfide e teatrini che spesso oscurano i percorsi artistici e personali dei ragazzi. È proprio questo slittamento narrativo ad aver deluso il pubblico più fedele, che si era affezionato alla componente emotiva e formativa del programma. Maria De Filippi dovrà quindi interrogarsi sulla necessità di ritornare all’autenticità che ha fatto di “Amici” un simbolo della TV italiana.

“Ne vedremo delle belle”: il varietà di Carlo Conti non decolla

Non va meglio a Carlo Conti, che con il suo nuovo varietà “Ne vedremo delle belle”, trasmesso in prima serata su Rai1, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative. Dopo un esordio discreto, con 3 milioni di telespettatori e uno share del 17,6%, la seconda puntata ha registrato un preoccupante calo: solo 2.161.000 spettatori e 14,56% di share. Per la rete ammiraglia della Rai, si tratta di un dato ben al di sotto della soglia di sicurezza.

Il programma è stato criticato per la mancanza di coerenza stilistica, per un linguaggio troppo datato e per una narrazione poco fluida. Nonostante la presenza di ospiti noti, il format non riesce a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più abituato a format innovativi, veloci, con una forte componente emotiva. Se questa tendenza negativa non verrà invertita nelle prossime puntate, è molto probabile che il programma non venga rinnovato per una seconda edizione, rappresentando un insuccesso per uno dei conduttori storici della Rai.

Il calo di ascolti registrato da entrambi i programmi evidenzia una realtà ormai chiara: il pubblico televisivo è in evoluzione. I telespettatori di oggi cercano contenuti coinvolgenti, originali e vicini alla loro esperienza quotidiana. Vogliono essere emozionati, riconoscersi nei protagonisti, e avere la possibilità di seguire storie vere, credibili e ben costruite. In un contesto in cui l’offerta di intrattenimento è sempre più ampia e personalizzabile, la televisione generalista deve necessariamente rinnovarsi.

Programmi come “FBI” su Rai2, “Don Camillo” su Rete4 o film d’animazione su Italia1 riescono ancora a mantenere buoni numeri, dimostrando che una proposta chiara e ben pensata può ancora conquistare una fetta di pubblico. La vera sfida per Maria De Filippi e Carlo Conti sarà quella di evolversi senza snaturarsi, ascoltare il pubblico, e tornare a raccontare storie che lascino il segno. Solo così potranno ritrovare il consenso che li ha resi, per anni, protagonisti indiscussi del prime time italiano.