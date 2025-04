Dopo due anni alla guida di “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino rivendica il lavoro svolto con passione e rilancia il talk tra cronaca, servizio e contatto diretto con il pubblico.

Myrta Merlino celebra con entusiasmo i suoi due anni alla conduzione di “Pomeriggio 5”, un programma che ha vissuto profonde trasformazioni e attraversato momenti complessi. Nonostante le difficoltà incontrate in questa edizione, la conduttrice si mostra determinata e serena, confermando il suo impegno a guidare il talk show con passione e spirito di servizio. In un’intervista rilasciata alla rivista Gente, ha raccontato i momenti salienti di questo percorso, elogiando il lavoro svolto dalla sua squadra e il sostegno ricevuto dal pubblico.

“Pomeriggio 5” è riuscito, in questi due anni, a consolidarsi come un format riconoscibile e dinamico, capace di coniugare cronaca e intrattenimento. Myrta Merlino ha parlato di una vera e propria “grande semina” che sta cominciando a dare i suoi frutti, con riferimento al lavoro condiviso con il team di Video News. La conduttrice ha voluto creare un’identità chiara, che potesse resistere ai cambiamenti del palinsesto e alla pressione della concorrenza, offrendo al pubblico un’informazione puntuale e autentica.

Merlino ha voluto valorizzare ogni aspetto della cronaca, da quella nera a quella rosa, rendendo il programma un riflesso del Paese reale. Questa scelta ha contribuito ad ampliare il pubblico, avvicinando anche fasce più giovani grazie a una narrazione più empatica e contemporanea. La conduttrice ha evidenziato quanto sia importante per lei portare all’attenzione storie di vita quotidiana, che siano anche spunto per riflettere e informare, sempre con rigore giornalistico.

Un legame diretto con i telespettatori

Uno degli elementi distintivi dell’attuale conduzione di Myrta Merlino è l’attenzione al coinvolgimento diretto del pubblico. Il programma si è trasformato in un canale di ascolto e servizio, dando voce a chi segnala ingiustizie, truffe e problemi sociali. La conduttrice ha sottolineato con orgoglio come il talk sia diventato anche uno strumento utile a restituire visibilità e giustizia a tante storie rimaste nell’ombra.

“La mia missione è informare, dare messaggi”, ha dichiarato Merlino, specificando che la sua ambizione è quella di mantenere viva l’anima pop del programma, ma senza rinunciare alla qualità giornalistica. Anche in un momento in cui gli ascolti non sono ai massimi livelli, la giornalista mostra fiducia nei confronti del progetto, consapevole che ogni trasformazione richiede tempo, coerenza e ascolto.

L’eredità di Merlino e il futuro del format

Il cammino di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5” rappresenta un caso emblematico dell’evoluzione dei talk show italiani, sempre più chiamati a bilanciare informazione e spettacolo. La sua conduzione ha portato una nuova sensibilità, con l’obiettivo di avvicinare il programma alla realtà sociale del Paese, senza mai perdere il contatto con il pubblico che ogni giorno si sintonizza.

La visione futura è chiara: continuare a migliorare, a innovare e a rimanere fedeli all’essenza del programma, rispondendo in modo puntuale ai cambiamenti di una società in costante evoluzione. Con determinazione e lucidità, Merlino guarda avanti, pronta ad affrontare le sfide con la stessa energia che ha caratterizzato questi primi due anni.