Cosa cambia nei contratti delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Spuntano gli spoiler sui compensi dei protagonisti.

Da oltre dieci anni, il trono over di Uomini e Donne fa compagnia ai telespettatori di canale 5 che, nel corso del tempo, hanno imparato ad amare più i protagonisti della versione senior che quelli del trono classico. Sin dalla prima puntata, il trono over ha strappato sorrisi, ma ha anche emozioni il pubblico dello storico programma di Maria De Filippi che, insieme alla propria redazione, ha contribuito alla nascita di tante coppie di cui alcune stanno ancora insieme.

Uomini e Donne, anche quest’anno, andrà in onda fino a maggio per poi tornare a far compagnia al pubblico a settembre con nuovi protagonisti, ma anche con le vecchie glorie della trasmissione. Tra queste c’è sicuramente Gemma Galgani, presente nel parterre del trono over dalla prima puntata della prima stagione. Gemma, tuttavia, è destinata a tornare in trasmissione anche a settembre quando, qualcosa, potrebbe cambiare nei contratti dei protagonisti.

Uomini e Donne: la verità sui cachet delle dame e dei cavalieri del trono over

I protagonisti di Uomini e donne, solitamente, non vengono pagati. Tuttavia, alle dame e ai cavalieri del trono over che arrivano a Roma per le varie registrazioni, la redazione garantisce vitto e alloggio. Tuttavia, alle dame e ai cavalieri del trono over, come risarcimento delle giornate di lavoro che vengono perse per partecipare alle registrazioni viene garantito un piccolo rimborso spese che oscilla tra i 50 e i 100.

Si tratta, tuttavia, di cifre non confermate e che circolano per le dichiarazioni di ex protagonisti che, dopo aver lasciato la trasmissione, svelano qualche dettaglio sul programma. Nella prossima stagione di Uomini e donne, tuttavia, secondo alcune voci che circolano sul web, qualcosa potrebbe cambiare.

Alcuni protagonisti storici del programma, infatti, potrebbero trasformarsi anche in opinionisti ricevendo, così, anche un compenso per tale ruolo. Si tratta, naturalmente, di indiscrezioni non confermate. A settembre, tuttavia, probabilmente, nel parterre del trono over tornerà ancora Gemma Galgani che, anche in questa stagione, a differenza di Barbara De Santi che ha lasciato il programma con il cavaliere Ruggiero, non è ancora riuscita a trovare l’amore.

A settembre, inoltre, in trasmissione potrebbe tornare anche Ida Platano, dama amatissima della trasmissione che, dopo essere stata anche una tronista classica senza riuscire a trovare il principe azzurro, potrebbe tornare ancora nel parterre del trono over.