Dopo tanta attesa, arriva l’annuncio più belli per i fan di Rocco Schiavone che attendono con ansia il suo ritorno in tv.

Dopo Il Commissario Montalbano che è diventato uno dei personaggi più amati della televisione italiana al punto che i fan sperano di poter vedere presto le nuove puntate anche se per il momento devono accontentarsi di uno spinoff, c’è un altro commissario che è riuscito a conquistare il pubblico. Si tratta di Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini e che, sebbene abbia un carattere particolare e difficile, è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori che seguono con tantissimo affetto le sue avventure.

Dopo la messa in onda della sesta stagione, si pensa già alla produzione della settima stagione che, però, non sarà così imminente. I fan del burbero vicequestore della polizia, tuttavia, possono festeggiare perché la Rai ha deciso di fare loro un grande regalo e far tornare in tv Rocco Schiavone prima del previsto.

Rocco Schiavone: ecco quando torna in tv

L’attesa per rivedere Rocco Schiavone in tv sono sarà lunga per i fan che, ormai da sei stagioni, seguono le avventure del vicequestore che, pur essendo apparentemente burbero, nasconde un grande cuore. La Rai, infatti, dopo il successo ottenuto dalla sesta stagione, ha deciso di puntare ancora sull’affascinante vicequestore mandando in onda alcune delle vecchie stagioni che hanno fatto appassionare il pubblico.

Rai 2, dunque, riproporrà in replica la terza, quarta e quinta stagione di Rocco Schiavone a partire dal 9 luglio. Si tratta di una mossa richiesta dai telespettatori ma anche un modo per la Rai di riempire il palinsesto estivo e continuare a dare ai propri telespettatori un prodotto di qualità.

In attesa della settima stagione che, probabilmente, arriverà tra tantissimo tempo, i fan del personaggio interpretato da Marco Giallini sarà l’occasione per rivedere e rivivere le emozioni che ha regalato Aosta, la città in cui è ambientata la serie tv e che ha fatto e continuerà a fare da cornice al vicequestore che si è ritrovato a vivere in un ambiente totalmente diverso da quello in cui ha sempre vissuto a Roma.

Per chi, invece, non ha mai visto Rocco Schiavone, la scelta di Rai di mandare in onda le repliche rappresenta un’ottima possibilità per scoprire un personaggio cupo, con una vita stravolta dal dolore e che si ritrova a dover ricostruire improvvisamente la propria vita professionale e privata.