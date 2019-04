“Avengers: Endgame” al cinema dal 24 aprile: il nuovo trailer

Gli Avengers stanno per tornare e la saga cinematografica dedicata ai supereroi dell’universo Marvel ha raggiunto il quarto capitolo. “Avengers: Endgame” uscirà nelle sale italiane il 24 aprile.

I Vendicatori tornano con una storia che nasce come sequel di “Avengers: Infinity War“, il film uscito nel 2018. Alla regia tornano Anthony e Joe Russo, così come buona parte dal cast che negli ultimi anni ha conquistato il cuore dei fan. A partire da Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark, passando per il Captain America di Chris Evans e il Thor di Chris Hemsworth. Non mancano Hulk (Mark Ruffalo), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Ronin (Jeremy Renner), War Machine (Don Cheadle), Ant-man (Paul Rudd), Captain Marvel (Brie Larson) e il temibileThanos (Josh Brolin).

Ambientato dopo le vicende di Avengers: Infinity War, il film vedrà inoltre il ritorno sul grande schermo di Carol Danvers, la supereroina protagonista del lungometraggio Marvel Studios Captain Marvel, attualmente nei cinema.

Da dove arrivano i Vendicatori

Gli Avengers sono stati creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963: inutile dirlo, la serie di fumetti ha avuto un successo clamoroso e, dal punto di vista cinematografico, ha avuto enorme fortuna. Il primo film dedicato al gruppo degli Avengers è uscito nel 2012 ma il Marvel Cinematic Universe si è sviluppato a partire da “Iron Man”, diretto da Jon Favreau e uscito nel 2008. Da lì hanno fatto seguito molti altri film dedicati ai singoli supereroi e al gruppo dei Vendicatori e lo stesso successo si è riversato nel mondo delle serie tv. Dall’apprezzatissima “Agents of S.H.I.E.L.D.” passando per “Daredevil” e “Jessica Jones”, l’universo Marvel continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo. Particolare attesa c’è anche per questa nuova storia, che racconta i fatti che si svolgono subito dopo il caos creato da Thanos. La première si tiene proprio oggi a Los Angeles e il 24 aprile “Avengers: Endgame” sarà finalmente nelle sale. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer italiano ufficiale del film, buona visione!