Charlie’s Angels: un super cast al cinema dal 21 novembre

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks sono le protagoniste del nuovo “Charlie’s Angels“. Il film è scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks, che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley, nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart.

La Banks si è fatta notare nel mondo del cinema dapprima come attrice, passando dietro la macchina da presa di un lungometraggio nel 2015 con “Pitch Perfect 2”. La storia di “Charlie’s Angels” è nota al grande pubblico, perché ha riscosso un enorme successo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Allora era una serie televisiva, creata da da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, con protagoniste Kate Jackson, Farrah Fawcett e Kelly Garrett. La storia è poi approdata al cinema con Charlie’s Angels (2000) e Charlie’s Angels – Più che mai (2003) e con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il 21 novembre arriverà nelle sale il nuovo adattamento, intanto potete averne un assaggio guardando il trailer, buona visione!

Charlie’s Angels, la sinossi

Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da unBosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Il trailer italiano

Don’t call me angel

Nel frattempo sta circolando uno dei brani della colonna sonora del film. “Don’t call me angel” è interpretato da tre popstar amatissime: Lana Del Rey, Miley Cyrus e Ariana Grande.