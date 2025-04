Su RaiPlay è disponibile gratuitamente un film candidato all’Oscar, che sicuramente non avrai ancora visto. Non lasciartelo scappare!

RaiPlay si sta affermando come una vera e propria miniera d’oro per gli appassionati di cinema. Spesso sottovalutata, questa piattaforma offre un catalogo ampio e variegato, ricco di film, serie e documentari di qualità, accessibili gratuitamente. Tra le tante opere disponibili, uno dei titoli che spicca per la sua bellezza e profondità c’è quello di cui vi parliamo oggi, un film che ha conquistato il pubblico e la critica, nonché una nomination all’Oscar nel 2023 come Miglior film internazionale.

La sua disponibilità gratuita su RaiPlay rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire un film che, sebbene possa essere passato inosservato, ha molto da offrire in termini di emozioni e spunti di riflessione.

Un film sottovalutato

“The Quiet Girl”, diretto dal talentuoso Colm Bairéad, è un adattamento cinematografico del romanzo “Un’Estate” di Claire Keegan. Ambientato nell’Irlanda rurale del 1981, il film racconta la storia di Cait, una bambina di nove anni che vive in un contesto familiare difficile, segnato da genitori poco presenti e da una vita quotidiana segnata da tensioni e conflitti. Durante l’estate, Cait viene mandata a vivere con una lontana cugina di sua madre, Eibhlin, e suo marito Sean, in una casa immersa nella campagna.

Ciò che inizialmente sembra un’inquietante separazione dalla sua vita familiare si trasforma in un’opportunità per Cait di scoprire un nuovo mondo, lontano dai drammi e dalle difficoltà che affronta quotidianamente. La relazione che instaura con Eibhlin e Sean è fondamentale per il suo percorso di crescita: questi due adulti, pur con le loro fragilità, diventeranno figure di riferimento per la piccola, offrendole un senso di appartenenza e affetto che le era finora mancato.

Quello che rende “The Quiet Girl” un’opera così affascinante è la sua capacità di affrontare temi complessi come la solitudine, l’abbandono e la ricerca dell’identità attraverso la prospettiva innocente di un bambino. La regia di Bairéad riesce a catturare momenti di pura poesia visiva, grazie a una cinematografia che esalta la bellezza dei paesaggi irlandesi, creando un contrasto tra la dolcezza della natura e le dure realtà della vita di Cait.

La performance dell’attrice principale, Catherine Clinch, che interpreta Cait, è semplicemente straordinaria. La sua interpretazione riesce a trasmettere un mix di vulnerabilità e resilienza che rende il personaggio estremamente autentico e vicino al pubblico. La chimica tra Cait e i suoi nuovi tutori è palpabile e aggiunge una dimensione emotiva che coinvolge lo spettatore in un viaggio di emozioni.

“The Quiet Girl” ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha fatto il suo debutto in vari festival cinematografici internazionali, ottenendo il plauso della critica e del pubblico. La nomination agli Oscar come Miglior film internazionale nel 2023 è stata un traguardo storico, poiché si tratta del primo film irlandese a ricevere tale onore. Questo riconoscimento ha portato una maggiore visibilità alla cinematografia irlandese, spesso trascurata a favore di produzioni più blasonate.

La critica ha lodato non solo la regia e la sceneggiatura, ma anche la capacità del film di evocare sentimenti universali attraverso una narrazione semplice ma profonda. “The Quiet Girl” è considerato un esempio di come il cinema possa affrontare tematiche delicate, come la crescita personale e le dinamiche familiari, senza cadere nel melodrammatico o nel banale.