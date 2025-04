Milly Carlucci è pronta a tornare in onda con Sognando Ballando e un super cast che sta già scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Ballando con le stelle compie vent’anni e, per l’occasione, la Rai ha deciso di organizzare una grande festa permettendo a Milly Carlucci di tornare in onda a maggio con un’edizione speciale del programma del sabato sera di Raiuno che incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e che ha fatto scoprire agli italiani la voglia di ballare e divertirsi.

Per il ventesimo anniversario di Ballando con le stelle, da venerdì 9 maggio, Raiuno trasmetterà “Sognando Ballando”, spin off del programma ufficiale e che, come sempre, sarà condotto dalla stessa Carlucci. Lo show, tuttavia, comincerà a fare compagnia al pubblico già durante le settimane di aprile con delle strisce quotidiane durante le quali saranno mostrati i casting. Nel frattempo, a svelare i primi nomi dei concorrenti è stata proprio Milly Carlucci.

Chi sono i concorrenti di Sognando Ballando con le stelle

Sognando Ballando con le stelle permetterà a nuovi maestri di sfoggiare il loro talento e a vip che hanno già partecipato al programma di Milly Carlucci di tornare in pista e mettersi nuovamente in gioco. Nel cast dello spin off di Ballando con le stelle ci saranno nomi davvero bomba che sono stati annunciati dalla stessa Milly Carlucci.

“Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante. Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le stelle”, dice la conduttrice nel promo di presentazione del programma.

Per Gabriel Garko si tratta di una grande occasione. L’attore è stato uno dei protagonisti indiscussi di una delle ultime edizioni di Ballando ma a causa di un grave infortunio non è riuscito ad arrivare fino in fondo dovendo alzare bandiera bianca. Con Sognando Ballando con le stelle, dunque, è pronto a scendere nuovamente in pista e a lanciare la sfida ad altri nomi che, durante la precedente esperienza, hanno dimostrato di essere davvero bravi come ballerini.

Gabriel Garko, dunque, amatissimo anche come ballerino, riuscirà a sbaragliare la concorrenza battendo le vincitrice di due edizioni come Wanda Nara e Bianca Guaccero? Lo scopriremo dal 9 maggio 2025, giorno della messa in onda della prima puntata.