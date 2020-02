“Onward – Oltre la Magia” arriva al cinema il 5 marzo: il trailer

Elfi, unicorni e tante avventure nel mondo fantastico di “Onward – Oltre la Magia“, il nuovo film targato Disney/Pixar che sarà nelle sale italiane tra pochi giorni. Il protagonista principale è Ian, che sogna di essere coraggioso come il padre che non ha mai avuto la fortuna di conoscere. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno si imbarcherà in una grandiosa avventura insieme al fratello Barley.

“Onward – Oltre la magia” sarà nelle sale italiane dal 5 marzo, diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già lavorato insieme a “Monster University”. Già presentato al Festival di Berlino 2020, il film comprende nel cast vocale originale le voci di Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus. Il cast dei doppiatori italiani, invece, è composto da Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij, Raul Cremona e David Parenzo. Il nuovo film catapulta gli spettatori in un mondo fantasy, per scoprire se nel mondo è rimasta ancora un po’ di magia. La storia si ispira all’esperienza del regista Dan Scanlon, che ha avuto l’idea di realizzare questo film a seguito della scomparsa del padre. Dopo aver ascoltato una clip audio, ha deciso di raccontare il rapporto che lui e il fratello hanno avuto con il genitore, scomparso quando il regista aveva solamente 1 anno e il fratello 3. Molti anni dopo un parente inviò ai due ragazzi l’audio in cui si sentiva la voce del padre che li salutava, un piccolo gesto che per loro ha avuto un enorme significato. Il regista ha condiviso la sua esperienza personale e ha lavorato alla realizzazione di “Onward” per ben sei anni.

Onward, la sinossi

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Onward – Oltre la magia, il trailer