Soul: il trailer del nuovo film d’animazione Disney e Pixar

Dopo aver esplorato il mondo delle emozioni con “Inside out” e l’aldilà con “Coco” la Disney e la Pixar hanno deciso di spingersi oltre e nel 2020 uscirà “Soul”.

Il primo teaser trailer ufficiale è già online e anticipa la storia che vedremo al cinema solo il prossimo anno, che ha come protagonista un grande appassionato di jazz. Il cast vocale originale del film comprende Jamie Foxx, che presta la voce al protagonista, Joe Gardner. Tina Fey è 22, un’anima in formazione, le composizioni musicali jazz del fil sono di Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross hanno creato la colonna sonora.

La storia ruota attorno al personaggio di Joe Gardner, un insegnante di musica in una scuola media. La sua vera passione è il jazz e si sente profondamente insoddisfatto della sua vita. Quando accidentalmente si troverà allo “You Seminar”, inconterà 22, un’anima ancora in formazione. I due cercheranno un modo per far tornare Joe nel suo mondo, sulla Terra, per scoprire la sua anima più autentica e tirare fuori la sua personalità. La trama è ambientata a New York ma si trasferisce in un mondo fantastico, quello dove Joe parte alla ricerca della propria personalità e unicità. “Soul” ha già una data d’uscita, fissata per il 12 settembre 2020. L’attesa è lunga ma il trailer preannuncia che ne varrà la pena…

“Soul” è diretto da Pete Docter, che ha alle spalle già otto candidature all’Oscar, di cui due vinte. “Up” e “Inside out” sono i film che gli hanno fatto definitivamente conquistare l’ambita statuetta ma la sua filmografia include “Monsters & co.” alla regia, ha poi sceneggiato i primi due e il quarto capitolo di “Toy Story“, oltre che “Wall-E”. L’ultimo film targato Pixar è uscito nel 2019 e si tratta dell’ultimo capitolo di “Toy Story”, preceduto da “Gli incredibili 2”. Il debutto della casa di produzione è avvenuto nel 1995 con “Toy Story – Il mondo dei giocattoli“, diretto da John Lasseter, che ha rivoluzionato per sempre il mondo dell’animazione.

Soul, il teaser trailer internazionale